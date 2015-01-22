21 января  вечером  в Атырау на пересечении улиц  Молдагулова - Алиева  сгорела пассажирская «Газель», перевозившая людей по маршруту № 11, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sgorela3 "Газель" ходила по маршруту от мкр. Привокзальный до села Жумыскер. Никто из пассажиров не пострадал, все успели покинуть транспорт. Когда на место прибыли пожарные, автотранспорт горел открытым пламенем. - В результате пожара "Газель" сгорела полностью. Причина и ущерб от пожара устанавливаются, - сообщили в департаменте по ЧС по Атырауской области. sgorela2