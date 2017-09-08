Фото из архива "МГ" Уже с нового года все вызовы, поступающие в диспетчерскую службу "103", будут оптимизированы и сгруппированы по симптомам и синдромам. Об этом в ходе брифинга в РСК рассказала руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук АЙМУРЗИЕВА. Теперь все вызовы будут делить на три категории. К первой категории вызовов будут относиться пациенты, жизни котороых угрожает опасность, и им требуется немедленная медицинская помощь. Время прибытия бригад скорой помощи будет определено до 10 минут. Ко второй категории относятся пациенты с потенциальной угрозой для жизни. Здесь время прибытия службы "103" обозначено до 15 минут. К третьей категории относится пациенты, заболевания которых представляют потенциальную угрозу для здоровья, но не для жизни. Поэтому время прибытия неотложной медицинской помощи рассчитывается до 30 минут. - Пациентов, относящихся к 3 категории, будут обслуживать поликлиники и врачебные амбулатории в круглосуточном режиме. Если с 2009 года отделения неотложной помощи при поликлиниках работали с 8 утра до 20.00, то теперь они будут работать круглосуточно, обслуживая пациентов 3 категории, - это пациенты с головной болью, температурой, плохим самочувствием. Кроме того, в приемных отделениях поликлиник введут 3Н-систему сортировки пациентов в зависимости от экстренности, - рассказала Маншук АЙМУРЗИЕВА. Кроме того, вызовы будут группироваться по зональности обслуживания, так 1 и 2 категории будут относиться к отдаленным, для оперативного приезда бригад скорой помощи будут задействованы и врачебные амбулатории, находящиеся по периметру вызова. В настоящее время в Атырау работают три подстанции скорой помощи, уже в ближайших планах открыть дополнительно четвертую подстанцию. По словам спикера, по линии скорой неотложной помощи будут в основном работать фельдшеры, обученные по международным стандартам. - На сегодня у нас уже есть три подготовленных тренера, которые будут обучать фельдшеров. Также предполагается обучить население оказанию взаимопомощи и самопомощи, а также распознаванию признаков угрозы жизни для того, чтобы до приезда скорой помощи они могли самостоятельно оказывать первую медицинскую помощь. Параллельно в регионе идет активная подготовка парамедиков. Данная служба будет оказываться за счет медицинских работников среднего звена работников, которых в области предостаточно. В настоящее время стоит вопрос о повышении квалификации данных сотрудников. Более того, в регионе есть свой медколледж, где парамедиков будут обучать с нуля, - рассказал Маншук АЙМУРЗИЕВА.