Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, инцидент произошел 5 сентября в 8.00 в офисе ТОО "Жедел-Кузет". - 25-летний сотрудник охранной фирмы, находясь на рабочем месте, произвел случайный выстрел из служебного оружия марки «Вепрь-12» в пол, и рикошетом дробь попала в бедро другому охраннику 1993 года рождения, - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 254 ч.1 УК РК "Недобросовестное отношение к обязанностям". В адрес руководителя филиала охранной организации ТОО «Жедел-Кузет» направлено представление для проведения служебной проверки. В Областной клинической больнице, куда попал раненый охранник отметили, что мужчина поступил к ним с дробовым ранением. - Мы извлекли дробь из-под кожи, оказали первую помощь и отпустили мужчину домой, - пояснили в облбольнице.