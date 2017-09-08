Мощность предприятия - 1400 голов ягнят в сутки. Как отметили на предприятии, первая партия весом 18 тонн была отправлена в Тегеран. Большегрузы доставили мясо в международный аэропорт Атырау, откуда чартерным рейсом иранские партнеры доставили мясо в пункт назначения. Вторую партию отгрузили уже в международном аэропорту “Орал”. - Мы решили сотрудничать именно с западноказахстанским предприятием. Здесь мясоперерабатывающие заводы очень хорошо поддерживаются государством. Товар мы тщательно проверили. Мясо ягнятины соотвествует всем нормативам, - заявил государственный ветеринарный врач Республики Иран Насыр Карими. Стоит отметить, что связи с иранскими предпринимателями удалось наладить после прошлогоднего визита Главы государства Нурсултана Назарбаева в Иран. Позже делегация, возглавляемая акимом области Алтаем Кульгиновым, побывала в этой стране и провела ряд переговоров с иранскими предпринимателями. Данный проект является результатом этих встреч. - У иранских предпринимателей есть определенные требования к мясу: это обязательно должно быть мясо ягненка мужского пола. Наша продукция отвечает всем требованиям, предъявляемым к качеству. С поставкой сырья нет никаких проблем. Мы принимаем скот от крестьянских и частных хозяйство области. В планах экспорт мяса и в другие страны, - заявил директор ТОО «БатысМаркаЛамб» Руслан Темирболат. ТОО «Батыс Марка Ламб» - это предприятие, которое в сутки отправляет на убой 1400 голов ягнят и производящее разделанное мясо в вакуумных упаковках. Строительство этого объекта было начато в 2013 году и было запущено спустя 2 года. Сейчас предприятие обеспечивает работой более 80 человек. В прошлом году предприятие экспортировало 180 тонн ягнятины в соседнюю Российскую Федерацию. До конца этого года планируется экспорт еще 50 тонн мяса в РФ.