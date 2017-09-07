Мужчина на время следствия будет содержаться под стражей в изоляторе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Сегодня, 7 сентября, судья Уральского городского суда Раушан Исмаилова санкционировала арест 23-летнего уроженца Сырымского района Адилета Камалиева сроком на 2 месяца. Он обвиняется в убийстве 23-летней Баянсулу Серикжановой, ее 3-летнего сына и подруги. По словам помощника прокурора Марата Ищанова, обвиняемый дал показания, что убил своих жертв из ревности. он был вхож в дом убитых. Как отметил помощник прокурора, Адилет Камалиев ранее был судим. Напомним, страшная трагедия произошла 5 сентября. Тела трехлетнего малыша и двух молодых девушек нашли в частном доме по улице Южная в поселке Зачаганск. Их сначала убили, а затем подожгли. Подозреваемый был задержан вечером того же дня. Им оказался 23-летний житель Сырымского района, который уже дал признательные показания и рассказал, что пошел на убийство из ревности. Корреспондентам "МГ" муж погибшей Баянсулу рассказал, что жену и сына убийца зарезал ножницами. Фото Медета МЕДРЕСОВА