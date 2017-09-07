Об этом рассказал руководитель городского управления охраны общественного здоровья Мадениет ТАНАУОВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель городского управления охраны общественного здоровья Мадениет ТАНАУОВ, в доме, в котором случилась трагедия, где умерла мать троих детей, они  провели противоэпидемиологические мероприятия. - Во всем доме была проведена двойная дезинфекция. Взяты пробы для анализа. Из 20 взятых смывов, в девяти обнаружена «сальмонелла энтеретидис». Ее присутствие было обнаружено в бульоне из-под мант, медовом торте и куриной ветчине, - сообщил Мадениет ТАНАУОВ. Мадениет ТАНУОВ отметил, что по факту смерти матери троих детей эпидемиологическое расследование не закончилось. Напомним, 46-летняя женщина скончалась после того, как поела манты на ужин у себя дома, а ее трое детей были доставлены в инфекционную больницу с отравлением.