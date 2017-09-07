Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно из материалов дела, с 2015-2016 года директор Оралымбеков, превышая свои должностные полномочия, в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя организовал незаконный сбор денежных средств с премиальных выплат в размере 1,5 млн тенге надбавок к заработной плате 1,6 млн тенге и командировочных расходов 1,5 млн тенге, выплачиваемых работникам данного филиала. А также вносил в официальные документы заведомо ложные сведения о нахождении работников филиала в служебной командировке по районам области 54 дня, хотя фактически последние находились в командировке 3 суток. Полученные работниками денежные средства в виде командировочных были переданы Оралымбекову. - Суд признал Д.Оралымбекова виновным по ст. УК РК 362 ч.4 п.3 - "Превышение должностных полномочий в целях извлечения выгод для себя, ст. 369 ч.1 - "Служебный подлог". Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с конфискацией имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытое преступным путем,с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме этого, с подсудимого пользу государства в лице РГП на ПХВ «КазГидроМет» взыскана сумма ущерба в размере 1,5 млн тенге, - сообщили в пресс-службе суда ЗКО. Приговор не вступил в законную силу.