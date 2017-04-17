Иллюстративное фото с сайта DVnovosti.ru Факт задержания корреспонденту портала "Мой ГОРОД" прокомментировал заместитель командующего региональной береговой охраны пограничной службы КНБ РК Талгат ТУРЕБАЕВ. - 9 апреля около 23.00 часов нашими пограничными нарядами на выходе к Урало-Каспийскому каналу были задержаны двое мужчин. При задержании лодки на борту оказалось 35 кг рыбы осетровых пород, 213 кг рыбы частиковых пород и 3 кг черной икры. Задержанными оказались сотрудник резервата и гражданское лицо. В отношении сотрудника резервата пограничной службой возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК. Ведется следствие, - рассказал Талгат ТУРЕБАЕВ. Отметим, что ст. 339 УК РК за незаконное обращение, добычу, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылку, перевозку или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания нарушители наказываются штрафом в размере до 3000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.