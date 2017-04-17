Фото с zello_atyrau Лжетеррористом оказался ранее судимый и недавно освободившийся из мест лишения свободы местный житель. Следственный суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца за ложное сообщение о готовящемся акте терроризма. - Так, 10 апреля 2017 года примерно 23 часа подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии позвонил со своего сотового телефона в дежурную часть ЧС Атырауской области и сообщил о нахождении взрывного устройства в супермаркете «Семья» в Балыкшах. На место выехали все экстренные службы. Однако при проверке в данном супермаркете взрывное устройство обнаружено не было, - сообщили в пресс-службе суда №2 г.Атырау. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 273 УК РК - "Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма". Ему грозит до 6 лет лишения свободы.