Как рассказал первый заместитель начальника УВД Нурлан БИСЕНОВ, 13 апреля были задержаны и водворены в ИВС двое молодых парней, подозреваемых в ряде краж.

- Подозреваемыми оказались 27 и 28-летние родные братья. Кражи они совершали в течение трех месяцев. Братья успели ограбить более 10 частных магазинчиков. И нанести ущерб по предварительным данным более, чем на 2,5 миллиона тенге, - рассказал Нурлан БИСЕНОВ.

Как стало известно, проживали задержанные все это время на съемной квартире и ранее неоднократно были судимы. Но на третий день после задержания, суд выдал постановление об их освобождении. Им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ"обратились владельцы магазинов, которые "посетили" подозреваемые. - У нас есть магазин "Звезда" в микрорайоне Сарытау. В конце декабря магазин ограбили. 20 декабря в 4 часа ночи взломали решетку, зверски разворотили все, выломали окна, перерезали электрокабели и сломали все камеры видеонаблюдения. Украли деньги из кассы, сигареты и жвачки на сумму около 200 тысяч тенге, - рассказывает потерпевшая Динара БАЗАРОВА. Динара БАЗАРОВА пояснила, что подозреваемые были задержаны 13 апреля сотрудниками полиции, но через два дня их отпустили. - Вы представляете, как складно отработали наши участковые, все-таки удалось задержать преступников, а тут раз - и отпустили. А где гарантия, что находясь под подпиской о невыезде, они не будут совершать преступления, грабить и промышлять кражами, - возмущается Динара. Такого же мнения придерживается еще один потерпевший. - Мой магазин "Керемет" находится в Зачаганске. Его ограбили 28 марта примерно в 4.30 утра. У нас ущерб составил более 400 тысяч тенге. А теперь узнаем, что подозреваемых отпустили. Мы в шоке. Что будет дальше? Что должно произойти, чтобы их оставили в ИВС, - задался вопросом потерпевший Бисенгалий АМАНШИН.