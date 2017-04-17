В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог уверяют, что вопрос решится в ближайшее время. Однако в обществе садоводов и огородников заявляют, что руководители автотранспортных предприятий отказываются возить дачников. 15 апреля - официальное открытие дачного сезона. Обычно именно в этот день начинают свою работу дачные маршруты. На данный момент их насчитывается 12 автобусных и 2 водных. Но городские коммунальщики отметили, что пока не все пассажироперевозчики готовы к перевозке дачников. - Из-за неблагоприятных погодных условий многие дачные маршруты не функционируют. В ближайшие дни вопрос должен решиться. Пока тариф останется на прежнем уровне – 60 тенге. Но вполне возможно, что проезд подорожает, - говорит руководитель отдела транспорта ОЖКХПТ И АД Серик УБИШЕВ. В городском обществе садоводов и огородников отмечают, что сейчас для дачников наступила горячая пора. Но добраться до своих участков до сих пор люди не могут. Перевозчики переложили на людей свои финансовые проблемы. - Практически все дороги на дачных маршрутах мы прошли грейдером. Но перевозчики не хотят возить людей. Дело в том, что им не выплачивают субсидии. Но тендеры уже прошли. Они обязаны выполнять условия договора. Люди здесь не при чем, - говорит председатель городского общества садоводов и огородников Алексей САБЛИН. Также неизвестно, когда начнут свою работу и водные маршруты, которые доставляют людей в Барбастау и Учужный затон.