Мы ждем вас: автосалон AltynCar, ул. Шолохова,11/1. тел.: 8(7112)21-46-46, 8 707 552 20 25. Сайт altyncar.кz Instagram:@altyncar

В связи с этим знаменательным событием сотрудники компании организовали гостям праздничный фуршет и в непринужденной обстановке рассказали о новом автосалоне. - В связи со сложившейся экономической ситуацией в мире и для развития рынка подержанных авто, а также по многочисленным просьбам клиентов наша компания приняла решение взять новое направление - открыть в Уральске салон по выкупу, обмену и продаже автомобилей с пробегом, - рассказал генеральный директор компании Григорий Белаш.Новый автосалон AltynCar предоставляет уникальную возможность для жителей нашей области - быстрый и выгодный способ продать, купить или обменять автомобиль. Вы приезжаете в автосалон либо оставляете заявку на сайте altyncar.кz, специалисты сервисного центра совершенно бесплатно проводят диагностику и оценку автомобиля, заключается совместная договоренность о цене, и в последующем оформляется сделка по всем юридическим стандартам.- Многие автолюбители, покупая подержанную машину на рынке, часто обнаруживали, что автомобиль оказывался некачественным, хотя продавец говорил о хороших технических характеристиках. Также покупатели часто сталкивались с фактами мошенничества при сделках. Чтобы избежать таких ситуаций, наш автосалон готов предложить для автолюбителей несколько выгодных предложений. Во-первых, вы можете приобрести новый автомобиль по уже известной услуге Тrade-In, то есть меняете свою поддержанную машину на новую или любую, имеющуюся в автосалоне машину с пробегом. При обмене на новое авто предоставляется дополнительная скидка до 500 тысяч тенге в зависимости от марки автомобиля, - пояснил директор по продажам дилерской сети Александр НИКОНОРОВ.Во-вторых, автосалон выкупает автомобили всех марок, годов выпуска и комплектаций юридически чисто и безопасно за один день.И в-третьих, комиссионная продажа в автосалоне позволяет продать автомобиль по рыночной стоимости без участия владельца, то есть машина выставляется в торговом зале автосалона, где обеспечивается круглосуточная охрана первые 7 дней бесплатно, а в последующем за символическую плату. Продажу автомобиля за вас делает профессиональный консультант.Здесь же по желанию одного из гостей праздника на примере его машины сотрудники сервисного центра произвели диагностику машины владельца и дали примерную оценочную характеристику.- При оформлении Тrade-In можно воспользоваться выгодными условиями автокредитования от банков-партнеров компании – «Евразийского банка» и «Сбербанка». Стоит отметить, что компания «Урал-Кров-Авто» объявила распродажу автомобилей марки Renault 2016 года выпуска со скидкой 200 тысяч тенге, - заметила старший бренд-менеджер Асем ТУРЕЕВА.В автосалоне AltynCar также представлены услуги автосервиса: ремонт всех видов автомобилей, заправка кондиционеров, компьютерный развал-схождение, диагностика ходовой части, мойка, кузовной цех, а также в наличии и на заказ автозапчасти за наличный и безналичный расчет. Постоянным клиентам предоставляются скидки.На правах рекламы.