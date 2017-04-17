Возможность купить "второй хлеб" по довольно доступной цене на городском коммунальном рынке предоставило ТОО "Сарайшык Атырау". Как рассказали сами продавцы, картофель на реализацию поступил из стабилизационного фонда.По словам директора АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация (СПК) «Атырау» Абата ТАСИМОВА, сегодня стабфонд предлагает самый дешевый картофель в области. - По нашим данным, на сегодня средняя цена на картофель по области составляет 98 тг за кг. Наша цена реализации из стабфонда составляет 75 тенге. Это почти на 30% ниже рыночных цен, - рассказал Абат ТАСИМОВ. Всего же на межсезонье в 2016-2017 гг. в стабилизационный фонд было закуплено 2588 тонн продукции, для ее реализации по области определено 63 торговых точек. Из них 47 на сегодня расположены в городе Атырау, остальные - в районах и сельских округах.- Мониторинг цен проводится акиматом. Наши сотрудники выезжают в районы. И стабилизация цен, и мониторинг относится к компетенции соответствующих акиматов на местах. Поэтому если где-то не на должном уровне реализуется товар из стабфонда, в первую очередь, ответственны за это акиматы районов, - сообщил Абат ТАСИМОВ.