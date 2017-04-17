За картофелем по 75 тг за килограмм в нефтяной столице выстроилась многометровая очередь, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". PicsArt_04-17-03.43.06 Возможность купить "второй хлеб" по довольно доступной цене на городском коммунальном рынке предоставило ТОО "Сарайшык Атырау". Как рассказали сами продавцы, картофель на реализацию поступил из стабилизационного фонда. PicsArt_04-17-03.42.30 По словам директора АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация (СПК) «Атырау» Абата ТАСИМОВА, сегодня стабфонд предлагает самый дешевый картофель в области. - По нашим данным, на сегодня средняя цена на картофель по области составляет 98 тг за кг. Наша цена реализации из стабфонда составляет 75 тенге. Это почти на 30% ниже рыночных цен, - рассказал Абат ТАСИМОВ. Всего же на межсезонье в 2016-2017 гг. в стабилизационный фонд было закуплено  2588 тонн продукции, для ее реализации по области определено 63 торговых точек. Из них 47 на сегодня расположены в городе Атырау, остальные - в районах и сельских округах. PicsArt_04-17-03.43.50 - Мониторинг цен проводится акиматом. Наши сотрудники выезжают в районы. И стабилизация цен, и мониторинг относится к компетенции соответствующих акиматов на местах. Поэтому если где-то не на должном уровне реализуется товар из стабфонда, в первую очередь, ответственны за это акиматы районов, - сообщил Абат ТАСИМОВ. Камилла МАЛИК