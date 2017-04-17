Об этом сообщил руководитель департамента по защите прав потребителей Уральска Мадениет ТАНАУОВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". иллюстративное фото из архива "МГ" иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Мадениета ТАНАУОВА, уже готовы результаты анализов одного ребенка, у него диагностирован гастроэнтероколит. - Результаты анализов остальных детей из детского сада будут готовы 18 апреля, - отметил Мадениет ТАНАУОВ. Напомним, 12 апреля, четыре воспитанника детского сада №34 "Балбұлақ", расположенного в 7 микрорайоне, были госпитализированы в инфекционную больницу. Предварительный диагноз был ОРВИ.  