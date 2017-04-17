Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заведующий сектором транспорта отдела ЖКХ, ПТ и АД Серик УБИШЕВ, жители города просили продлить маршрут автобусов до конца кладбища, однако сделать пока это нет возможности. - 25 апреля три автобуса - №2, 5 и 22 будут ездить согласно своим графикам, но конечная остановка будет городское кладбище. Люди просили сделать еще одну остановку в конце кладбища, но там не оборудована площадка для разворота автобусов, поэтому остановка будет около центрального входа, - отметил Серик УБИШЕВ.