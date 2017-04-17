В ФФК прокомментировали сообщения о намерении Казахстана принять чемпионат мира-2026, сообщает портал Informburo.kz.

Федерация футбола Казахстана не подавала и не планирует подавать официальную заявку на проведение чемпионата мира 2026, сообщается в ответе ФФК на запрос informburo.kz. Отмечается, что вопрос о проведении такого крупного спортивного мероприятия не рассматривается пока в принципе, так как Казахстан не обладает достаточными ресурсами, чтобы принять ЧМ в одиночку. Сообщения о том, что Казахстан в 2026 году претендует на проведение чемпионата мира по футболу, стали появляться в прессе с 2014 года, когда возглавлявший тогда ФФК Адильбек Джаксыбеков заявил, что идут переговоры о том, чтобы попробовать претендовать на проведение чемпионата. 10 апреля США, Канада и Мексика подали единую заявку на чемпионат мира по футболу 2026 года. Тогда же спортивные СМИ напомнили, что ранее о своих намерениях принять этот чемпионат заявили Англия, Казахстан, Турция вместе с Азербайджаном и Австралия с Новой Зеландией.