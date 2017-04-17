Отключение воды произойдет ориентировочно с 15.00 до 19.00 часов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ

Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы» , 17 апреля по адресу: ул.К.Аманжолова – Д.Нурпеисовой будут производиться работы по замене пожарного гидранта на водопроводе.

- В связи с этим в жилых домах благоустроенного сектора по адресам: ул.Жунисова, д.99 и в зданиях АТиСО, АО «Казпочта», гуманитарного колледжа, «Форте банка», бизнес-центра по ул.К.Аманжолова будет временно приостановлена подача водоснабжения, - говориться в сообщении.

Кристина КОБИНА