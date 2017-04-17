силач стал бензопилой резать на себе металл. Видели только одну обезьяну, собак, кошек и двух лошадей - скучно, неинтересно. Чтобы на лошади или на собаке прокатится в карете - 2000 тенге просят и фото в подарок. На вопрос возмущенных людей, где дикие звери, получили ответ: на таможне застряли, потом не пропустили, короче, ужас, а не цирк! Даже 1000 тенге не заплатила бы! - пишет возмущенная жительница Атырау в соцсети.

Фото из социальных сетей Дорогие билеты, неудобные сидения и отсутствие обещанных диких животных в программе вызвали волну негодования у местных жителей. - Ни львов, ни тигров дети так и не дождались, купила билет на "вип" место во 2 ряду - 5500 тенге, первый так же стоит, но мест не было. Сиденья - жесть, установлены под наклоном, так что, извините, попа съезжала. Настолько было некомфортно, что ногой приходилось опираться на сиденья первого ряда. Детям до 7 лет вообще нечего делать там, мой трехлетний сын испугался, когда- Посетили сегодня цирк целым семейством (7 человек), - пишет другая пользовательница. - На каждого билет по 5500. Хочу сказать,что ужаснее ничего не видела. Само представление никакое, особенно первый акт до антракта, во втором акте порадовали собачки на лошадках-тяжеловозах. Всё! Ни красивых костюмов, ни самой развлекательной программы - абсолютно ничего интересного. Животные вымученные, программу выполнять не хотят, жалко на них смотреть. Очень неудобные сидения, точнее скамейки и полы под уклонам без ступенек (жесть). Ну про внутреннее убранство и арену вообще промолчу! Жалкое зрелище... Как рассказал корреспонденту порталу "Мой ГОРОД" официальный представитель российского цирка, не пожелавший представиться, возмущенные зрители всегда есть и будут. Он сообщил, что в основном, все гости цирка артистов встречали "на ура" и уходили довольными. Из животных же не доехали лишь тигры. - Скорее всего, зрители говорят про тигров. У нас только тигров в программе не было, остальные животные все были представлены. С тиграми проблема, акклиматизацию они не прошли вовремя, но уже в этот четверг тигров привезут. Получилось немножко неудобно перед зрителями. Сами понимаете, тигры - это непростые животные. А орангутанги и все другие животные - лошади и собаки разных пород - все были, как и обещали. Человек-силач не на себе распиливает металл, у него есть специальные железки на руках, он болгаркой их задевает, от этого и искры летят. Это тоже шоу, публика была довольна, может быть единицы какие-то недовольны. Возмущенные есть всегда и везде. Что же касается цен на катания в карете с лошадью и собакой, это вопросы к артистам. Они сами устанавливают цены, - рассказал представитель цирка. Оптимисты из соцсети призывают атыраусцев не отчаиваться и съездить в Астану на "ЭКСПО", где уж точно будет, на что посмотреть за приемлемую цену. - К слову, билет на всемирно известный "Цирк дю Солей" будет стоить 4000 тенге в среднем, - информируют пользователи соцсетей.