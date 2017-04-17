Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 17 апреля, в городском акимате состоялось совещание по поводу ожидаемого паводка с участием представителей 26 дачных обществ, которые расположены в устье реки Урал. Как рассказал заместитель акима города Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ, через три дня в Уральск прибудет большая вода. - Уровень в реке Урал превысит норму. Необходимо предупредить всех, кто живет на дачах, чтобы в случае паводка забрали ценные вещи и уезжали оттуда. Надо провести подворовой обход и с каждого взять подпись, что ознакомлен с предупреждением о ЧС, - отметил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. По словам сотрудника ДЧС города Уральска Ерлана АЙТКАЛИЕВА, уровень воды в реке Урал может подняться до 750 сантиметров. - Ожидается, что вода в Урале поднимется до 600-750 сантиметров, при допустимом уровне в 591 сантиметр. На сегодняшний день уровень в Уральске составляет 486 сантиметров, а в поселке Январцево 546 сантиметров, - сообщил Ерлан АЙТКАЛИЕВ. - Сброс с Ириклинского водохранилища составляет 25 кубических метров в секунду, в 2016 году было 30 кубов. Начальник МПС УВД города Уральска Муслим ЖАРДЕМОВ отметил, что председатели дачных обществ должны обойти всех жильцов дач и предупредить о возможном наводнении. - Я уверен, что 99% дачников скажут: нас вода не коснется, мы никуда не поедем. В основном, люди не уходят с дач из-за личных вещей, боятся мародёрства. Но мы в свою очередь сделаем все, чтобы этого не допустить. В случае ЧС пусть берут документы и ценные вещи и уезжают в город. Если через три дня первый дачный поселок и второй затопит, то дорогу на Подстепное мы закроем. По ней сможет ездить только автобус, перевозящий эвакуированных людей. Никто не сможет проехать и забрать личные вещи, - заключил Муслим ЖАРДЕМОВ. Председателей садоводческих обществ, расположенных в пойме реки Чаган и Деркул, беспокоит вопрос о шандорах, из-за которых в 2011 году их дачи оказались под водой. Однако Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ заявил, что шандоры находятся в исправном состоянии и их не забудут закрыть в случае ЧС.