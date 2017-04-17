Иллюстративное фото с сайта express-kamchatka1.ru Об этом в ходе заседания координационного штаба по борьбе с браконьерством рассказал официальный представитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег ТУШКАНОВ. - В ходе рыбоохранной акции принятыми мерами у нарушителей было изъято 46 тонн 247 кг рыбы, из них 359 кг осетровых видов и 6 кг икры рыб осетровых пород. За две недели также изъято 729 единиц орудий лова, 70 единиц плавательных и транспортных средств. В ходе акции на нарушителей рыбного законодательства наложено штрафов на сумму 2 миллиона тенге, - рассказал Олег ТУШКАНОВ. Также в ходе заседания корштаба стало известно, куда отправляется конфискованная у браконьеров рыба. По словам руководителя Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мурата ЕРМЕККАЛИЕВА, согласно договорам, заключенным с природопользователями, после решения суда по каждому материалу рыбная продукция сдается на реализацию. Вырученные средства перечисляются в доход государства. - Пока конфискат реализуется, но перед началом акции "Бекире" аким области, учитывая положительный опыт соседней Астраханской области, чтобы исключить вторичный оборот, предложил конфискованную рыбу уничтожать. Эту задачу мы будем решать. Если депутаты поддержат это предложение, то будут вносится изменения на законодательном уровне, - рассказал Мурат ЕРМЕККАЛИЕВ. По словам начальника рыбинспекции, вопрос уничтожения конфиската возник из-за проблемы безопасности людей. Дело в том, что конфискат хранится на складах месяцами, пока не выйдет решение суда. Тем временем у рыбы пропадают все вкусовые качества и теряются полезные свойства. Проанализировав данную ситуацию, местные исполнительные органы пришли к выводу, что уничтожение конфиската станет самым целесообразным решением этого вопроса. К слову, в ходе заседания штаба озвучили и номера телефонов "горячей линии", по которым можно сообщать о фактах незаконной рыбной ловли и нарушениях правил рыбного промысла: 213197, 257018, 257023.