По итогам референдума 16 апреля граждане Турции поддержали пакет изменений в конституцию страны.

По итогам подсчета 99,9 процентов бюллетеней 51,2 процентов избирателей (24 325 985 человек) проголосовали «за», 48,8 процентов избирателей (23 189 021 человек) - «против» внесения поправок в основной закон, предполагающие переход к президентской системе правления.

Явка на референдуме составила 87,28 процента.

По итогам подсчета 64,36 процентов бюллетеней граждан Турции, находящихся за рубежом, перевес оказался также в пользу сторонников внесения изменений в конституцию: 58,91 процента избирателей поддержали поправки, 41,09 процентов выступили против.

После обнародования неофициальных итогов конституционного референдума, по всей Турции начались празднования результатов всенародного голосования.