Иллюстративное фотос сайта VisaGet.ru Об этом в ходе брифинга в региональной службе центральных коммуникаций рассказал руководитель управления госинспекции труда Игилик АУБАКИРОВ. Госинспекция труда составила 4 административных делопроизводства в отношении местных компаний, занимавшихся рекрутингом и не соблюдавших требований, определенных комиссией по привлечению иностранной рабочей силы на территорию РК. Эта комиссия работает на базе управления координации занятости и социальных программ. - Одной из компаний комиссия разрешила ввезти 10 иностранцев и предупредила, что в течение полугода она должна будет принять на работу 10 казахстанцев. Эти требования не были выполнены. Кроме того, привлеченные иностранцы имели несоответствующие дипломы: один сотрудник приехал из Индии, другой - из Голландии. У них были апостилированные дипломы, которые мы тщательно просмотрели и изучили. К примеру, сотрудник осуществлял свою деятельность в качестве инженера, хотя закончил университет по другой специальности, и естественно, он не может быть инженером-электриком, ведь электрик - это узкая специальность, которой отдельно надо обучаться. Выходит, что сотрудник не соответствует своей квалификации. В законе конкретно прописано, что если компании привлекают специалиста по данной квалификации, диплом должен соответствовать, - рассказал Игилик АУБАКИРОВ. С начала года в управление госинспекции поступило 203 заявления по нарушению трудового законодательства. В настоящее время ведутся проверки в отношении таких крупных компаний, как "Worley Parsons", "Fluor" и "Sicim". - За три месяца текущего года в Атырауской области произошло 12 несчастных случаев на стороне работодателя, трое человек погибли, проводится расследование. По двум делам расследования уже закончены, там была доказана вина работодателя на 100%. В прошлом году произошло 9 несчастных случаев на производстве, в которых погибли 12 человек и пострадали 45.