Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе инвентаризации сельскохозяйственных земель в Зеленовском районе, 210 владельцам сельскохозяйственных земель были выданы уведомления и 37 из них уже приступили к освоению участков. - По инициативе акимата района прокуратурой возвращено 224 земельных участка, которые были предоставлены еще в 1996 году садоводческому товариществу"Веснянка" для ведения садоводства, но их не оформили надлежащим образом. Общая площадь участков составляет 17,9 га, - пояснил прокурор Зеленовского района Закарья САРАЛЕЕВ. - У нас нет задачи отобрать земли у предпринимателей, просто если вы ею не пользуетесь, необходимо дать тому, кто будет использовать землю по назначению. Стоит отметить, что инвентаризация земель сельхозназначения проходит без вмешательства в предпринимательскую деятельность.