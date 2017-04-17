По словам специалистов, основная миграция рыбы проходит по реке Урал, поэтому все силы задействованы именно в Акжайыкском районе. На месте работают два речных катера, 4 единицы автотранспорта и инспекторский состав. В поселке Тайпак мобилизован стационарный штаб для координации рыбоохранных мероприятий, и еще 2 передвижных поста. Помимо этого совместно с природоохранной полицией и сотрудниками ДВД области организованы мобильные группы по контролю над возможными каналами транспортировки рыбы и рыбной продукции. Сроки действия ограничения на вылов рыбы в период нереста по ЗКО на реке Урал с ее старицами и притоками начался 10 апреля и продлится до 15 июня. На остальных рыбохозяйственных водоемах начнется 1 мая, а завершится 31 мая, запрет на ловлю рыбы в темное время суток и повсеместный запрет на вылов раков будет действовать с 1 мая по 30 сентября. - На сегодняшний день совместно с сотрудниками Акжайыкского РОВД в районе поселка Шабдыжап на реке Урал задержаны жители поселка Тайпак, проводившие браконьерский вылов рыбы неводом. Орудие лова и рыба частиковых пород изъяты. В отношении данных граждан материалы направлены в судебные органы, - сообщила главный специалист Акжайыкского районного отдела Акжайыкской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Гульнара НУРЖАНОВА.