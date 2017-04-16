В связи с паводком в Актобе 16 апреля объявлен режим ЧС. Местные реки вышли из берегов, и вода затопила жилые районы. Река Илек поднялась на 60 см за сутки, Каргала - почти на 1 метр, река Сазда - на 37 см, Женешке - на полметра и Бутак - на 40 см. Успело затопить 283 дачных домика и двора. Пять домов разрушились до основания. Эвакуировано 734 человека. И это только по данным управления по чрезвычайным ситуациям.Неофициально жертв гораздо больше. Дачные массивы и поселки в черте города смывает водой. В районе поселка Кирпичный река Илек поднялась метра на три. Здесь людей буквально снимают с крыш, а их имущество и машины остаются под водой. Рядом, на базе отдыха летний ресторан ушел под воду. Все актюбинские пляжи смыло вместе с постройками.К обеду воскресенья в трех школах города развернули временные пункты проживания пострадавших от паводка актюбинцев. По данным пресс-службы акимата города, всего здесь остановились 117 человек, 37 из которых дети. Остальные спасенные, это 625 человек, временно разместились у родственников и друзей.Пока аким Актобе Ильяс ИСПАНОВ проводил утром в воскресенье вместе с ЧС срочное совещание, актюбинские добровольцы кинулись на помощь пострадавшим. В «горячие точки» ехали КаМАЗы с песком, везли еду, горячий чай, теплые сухие вещи. Волонтеры помогали строить мини-дамбы.Актюбинцы до сих пор не могут понять, почему паводок настолько масштабен. Снега зимой выпало не больше, чем обычно. Город высох после таяния, и тут открыли шлюзы на дамбе. Чтобы успокоить «знатоков», специалисты кинулись в соцсети и к журналистам разъяснять положение дел. Даже аким Испанов потребовал «обеспечить граждан достоверной информацией о текущей ситуации». Актюбинские чиновники заявляют, во всем виновато резкое изменение температурного фона. Из-за чего снег в степи начал таять быстро. Реки стали топить плотины, и пришлось открыть шлюзы, из которых вода хлынула в районы, расположенные в поймах рек. К примеру, на реке Илек лед стоял ниже дамбы, говорят специалисты, и если бы шлюзы открыли раньше апреля, – вода со льдом образовали бы затор и последствия для города были бы куда трагичнее. По словам директора АФ РГП «Казводхоз» Бекзата НАМЕТОВА, особо внимательно следят за наполнением Актюбинского, Саздинского и Каргалинского водохранилищ. Реки Актюбинской области наполняются неконтролируемо. Подобная ситуация уже случалась в 1993 и 1998 годах. На днях планируется открытие шлюзов вновь. Актюбинцы даже представить боятся, что ждет их после этого.Фото из соцсетей