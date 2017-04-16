Под Алеппо произошёл взрыв около заправки, где стояли автобусы с эвакуированными жителями Фуа и Кефрая. Самоподрыв совершил смертник на машине, сообщает RT. 8A7040C2-8EAA-4BCC-A617-1F4DFEA1358F_w1023_r1_s По данным источника, в результате взрыва не менее 100 человек погибли, около 130 пострадали. Боевики вооружённых бандформирований в районе Рашидин под Алеппо не пускают раненных в результате взрыва на территорию, контролируемую сирийской армией. Об этом сообщил осведомлённый источник в Алеппо. - Террористы не дают людям бежать с их территории в сторону Алеппо и не дают вывозить раненых жителей Фуа и Кефрая, —сообщает источник.