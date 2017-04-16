Сигнал о возгорании сухой травы и камыша в одном из дворов дома на участке Левая Перетаска поступил на пульт 112 ДЧС в 14.14. Огонь быстро распространялся по двору из-за сильного ветра. В результате пожара сгорело 7 хозпостроек, пострадал один человек. Мужчина 1967 года рождения получил 30% ожогов лица и тела, был доставлен в хирургическое отделение областной больницы. - Силами подразделений службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ областного ДЧС не допущено горение 19 жилых домов и двух легковых автомобилей, - рассказал начальник управления ЕДДС ДЧС Кайрат ТЕМИРБУЛАТОВ Во время тушения пожара было задействовано 8 единиц спецтехники и 40 человек личного состава. Дополнительно было привлечено 4 единицы КГП "Атырау Су Арнасы" и 2 единицы ТОО "Спецавтобаза". За порядком следили 10 сотрудников МПС, аварийные службы АО "Атырау Жарык" и АО "КазТансГазАймак". - Пожар был локализован в 17.07, ликвидирован в 17.27. На момент возгорания скорость ветра составляла 5 м/с с порывами 8 м/с, - рассказал начальник управления ЕДС ДЧС Кайрат ТЕМИРБУЛАТОВ.