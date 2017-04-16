Из оставленного дома украли все: продукты, посуды, постель. Так заявила пострадавшая из-за паводков жительница Актобе. Она со слезами сообщила, что из дома вынесли продукты на 45 тысяч тенге, которые женщина купила на детские пособие. - Украли даже одежду, - плачет женщина. Работники школы, где размещена семья, намерены навестить пострадавших. Они собираются отнести постельные принадлежности, продукты, мыло, зубную пасту и все необходимое. PtIALirGxt0 По сообщению КЧС МВД РК, в Актобе в результате подъема уровня воды в реке Илек произошло подтопление дачных домов и дворовых территорий в садоводческих коллективах «Госсветсеть», «Каргалинка» и «Аксуат». Эвакуировано порядка 300 человек. Развернуто 12 эвакуационных пунктов на базе 2-х средних школ, в которых находятся 53 человека, в том числе 12 детей, 248 человек размещены по родственникам. Проводятся подворовые обходы. По обоим берегам реки Илек работают группы оповещения, ведется охрана общественного порядка. Организовано оповещение населения через социальные сети, телевидение, осуществлена смс-рассылка. Выставлены наблюдательные посты. - В ликвидации паводковой ситуации задействованы порядка 500 человек и 124 единиц техники подразделений КЧС, Национальной гвардии, Местной полицейской службы и местных исполнительных органов, - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан ИМАНКУЛОВ.В городском акимате Актобе заявили, что в связи с паводком принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба. Такое решение было принято в результате обсуждения подступившего ходатайства управления по ЧС города. Оно было озвучено сегодня в городском акимате, где под председательством акима Актобе Ильяса ИСПАНОВА состоялось оперативное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, рассмотревшей вопрос о мерах, принимаемым в связи противопаводковыми мероприятиями. Как отметил аким Актобе ИСПАНОВ, по городу как и по Актюбинской области проводятся противопаводковые мероприятия, направленные в первую очередь на спасание людей и защиту их имущества.Фото ДЧС Актобе