По словам руководителя управления физической культуры и спорта Атырауской области Азамата БЕКЕТА в общей сложности в спортивных мероприятиях будут участвовать 800 спортсменов из 30 стран. - Инициатором данного события стала федерация таэквондо Атырауской области, мы в свою очередь поддержали эту идею, так как подобные мероприятия оказывают благотворное влияние на молодежь, дают ей импульс к развитию, - рассказал Бекет. – В турнире «Kazakhastan Open G1» спортсмены со всего мира будут бороться за мировые рейтинговые очки для того, чтобы попасть на Олимпиаду. Это первый турнир международного уровня по олимпийскому виду спорта в Атырауской области. К слову, помимо Атырау подобные турниры проводились в Лас-Вегасе, Афинах, Акапулько, Анталья, Доха и Гамбурге. С 19 по 21 апреля в ФОК «Атырау» будет проходить чемпионат Азии среди юниоров, а с 22 по 24 апреля международный турнир по таэквондо «Kazakhastan Open G1».