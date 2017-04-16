Как сообщили в городском акимате, в субботнике была задействована техника ТОО "Жайык таза кала" и ТОО "Жайык Жарыгы". - В субботнике приняли участие почти 15 тысяч горожан и 478 предприятий и учреждений. Было задействовано 23 бортов и два автобуса ТОО "Жайык таза кала" и ТОО "Жайык Жарыгы". Также 8 автобусов было предоставлено предприятиями перевозчиков. Массовая санитарная уборка была произведена в поселке Зачаганск. А от центра до окраин города белили деревья, - рассказали в акимате города Уральск. Всего было побелено около 3 тысяч деревьев и вывезено более 320 кубометров мусора.