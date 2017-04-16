- Этот день занимает особое место в календаре у огромного числа людей на всех континентах, а в нынешнем году приобретает особое значение, поскольку его празднование совпадает у православных и католиков. В нашей стране все жители с теплыми чувствами встречают Пасху, также как и другие важнейшие религиозные праздники. Эта уникальная традиция подчеркивает единство нашего общества, скрепленного ценностями мира, дружбы и согласия, - заявил глава государства. Нурсултан НАЗАРБАЕВ уверен, что плодотворное сотрудничество всех конфессий на основе взаимного уважения и открытого диалога - предмет особой гордости Казахстана. - Древнейший праздник Пасхи символизирует обновление, надежду, стремление совершать добрые дела. Все это созвучно современному этапу развития нашей страны, претворяющей в жизнь системные преобразования. В этот светлый праздник желаю казахстанцам здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях, - поздравил казахстанцев Президент.