В ночь на 16 апреля началась пасхальная литургия. Служба проходила с половины двенадцатого ночи и до  утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pasha (9) Все храмы города в эту торжественную ночь были переполнены. Многие прихожане пришли на службу заранее, чтобы занять место в храме, а не остаться на улице во время служения. В канун самого праздника Пасхи, вечером 15 апреля, началось традиционное освящение куличей и яиц. Как рассказала 16-летняя Наташа ВЛАСОВА, в храм она приходит со своей бабушкой. - В храм меня приучила ходить моя бабушка. Каждый год мы приходим в этот благодатный день освятить куличи и яйца, - рассказала прихожанка. На одну из служб, которая проходила в храме Михаила Архангела, православных христиан пришли поздравить с Пасхой аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, аким города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ и генеральный консул России Саид ЗАБИТОВ. Алтай КУЛЬГИНОВ обратился к прихожанам, поздравил всех православных с праздником и пожелал всем собравшимся здоровья, благополучия и призвал всех казахстанцев жить в мире и согласии.
Со светлым праздником Воскресения Христова всех собравшихся также поздравил Архиепископ Уральский и Актюбинский владыка Антоний.
Многие прихожане приняли участие в крестном ходе, после чего зашли в храм поставить свечи.
Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА