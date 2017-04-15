Первое место заняла певица из Гонконга Sandy Lam. Ранее в Сети появилось видео выступления Димаша Кудайбергена в финале вокального конкурса I am a Singer, который проходил в китайском городе Чанша. Казахстанец спел дуэтом с китайской певицей Шан Венже. В финале Димаш исполнил четыре песни короля поп-музыки Майкла Джексона в одной композиции: The Way You Make Me Feel, Dangerous, Billie Jean, Earth song. DYy9RKpMQMs