Итальянка Эмма Морано, которая считалась старейшим жителем Земли, умерла в возрасте 117 лет 137 дней, передает Lenta.ru со ссылкой La Republica.

Секретом своего долголетия женщина считала употребление трех яиц в день, рубленое мясо и одиночество. Морано была признана старейшей жительницей планеты в мае 2016 года после смерти американки Сузанны Мушатт Джонс. Итальянка также была последним человеком, родившимся до 1900 года. В 2016 году сообщалось о смерти китаянки Фу Суцин, которая скончалась на 120-м году жизни.