С таким заявлением помощник выступил во время доклада на Евразийском молодежном инновационном конвенте, который прошел по инициативе Евразийской молодежной ассамблеи. В форуме приняли участие более 250 человек из 17 стран мира, среди которых представители Казахстана, Киргизии, России, Беларуси, Армении, Узбекистана, Германии, Азербайджана, Афганистана, Китая, Украины, Эстонии, Польши, Молдовы, Словении, Ирана, Туркменистана, а также 10 субъектов Российской Федерации. - Река Урал является уникальным природным объектом и одной из основных водных артерий особого государственного значения не только Казахстана, но и России. Акватория и пойма реки Урал составляют национальное природное богатство, основу жизнедеятельности населения обширного географического региона двух граничащих государств, - рассказал Кайрат АБУОВ. - В последние годы общая экологическая ситуация вокруг Урала ухудшается. Зарегулированность речного стока в верхней части бассейна реки Урал на нужды народного хозяйства Российской Федерации привела к снижению водных ресурсов в нижнем течении. Дальнейшее зарегулирование реки и притоков могут привести к катастрофическому падению среднегодового стока Урала, что равносильно его гибели. Вношу предложение увеличить объем пропускной воды во время паводка, что будет способствовать естественному очищению русла реки, а также полному заполнению поймы реки, что благоприятно отразится на развитии жизни на берегах реки Урал. Как известно, на территории России сток реки Урал зарегулирован четырьмя крупными водохранилищами (Верхнеуральским, Магнитогорским, Ириклинским и Верхнекумакским с суммарной емкостью более 4 куб.км и площадью водной поверхности 380 кв.км., из них самое крупное – Ириклинское водохранилище имеет полную емкость 2,16 куб.км.) - Стоит отметить, что более 10 лет идейным автором по спасению реки Урал является депутат Мажилиса Парламента РК Елена Тарасенко. Этой женщиной проделаны титанические усилия по спасению нашей общей реки Урал. Благодаря ее усилиям на межрегиональном Форуме в Астане 4 октября 2016 года с участием президентов РК и РФ было подписано межправительственное Соглашение о сохранении экосистемы трансграничного бассейна реки Урал, в рамках которого будет работать казахстанско-российская комиссия. - рассказал Абуов.