Пропавшую женщину ищут около месяца. Родственникам Акжунис КАСИМОВОЙ сообщили, что примерно спустя 5 дней после того, как она пропала, похожую женщину видели вблизи поселка Чувашка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Акжунис Касимова Акжунис Касимова Акжунис КАСИМОВА рано утром 21 марта вышла из дома в поселке РТС к соседке и пропала без вести. Как рассказала сестра пропавшей женщины, им позвонил незнакомый мужчина и рассказал, что видел женщину в вблизи поселка Чувашка. - Мужчина нам рассказал, что видел, как она вечером шла по дороге со стороны кладбища, это было примерно спустя 5 дней, как она пропала. Но тогда он не знал о пропавшей, - рассказала сестра Акжунис. Родственники привлекали волонтеров. Но поиски пока безрезультатны. Напомним, женщина была одета в колоши черного цвета, платье коричневого цвета, кофту зеленого цвета. На голове платок.
Родные и близкие женщины просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении либо видел ее, позвонить по следующему номеру: 8 (778) 359-80-80.
Кристина КОБИНА  