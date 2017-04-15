Как сообщили в суде, 35-летний грузчик одного из ТОО Дмитрий ФИРСОВ в конце января 2017 года нанес порядка 10 ножевых ранений посторонней 36-летней женщине. Ее грузчик увидел, возвращаясь с работы. Сначала он ударил женщину ножом в спину. Затем Фирсов повалил ее на землю и стал наносить беспорядочные удары в шею и грудь. Несчастная спаслась благодаря случайным прохожим, которые оттащили Фирсова. - Подсудимый заявил, что убить женщину его просил внутренний голос. Фирсов будет направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар. 300 тысяч тенге будет взыскано с его матери в пользу потерпевшей в качестве возмещения морального вреда. Также она должна выплатить 243 тысячи тенге за лечение пострадавшей в областной клинической больнице, - отметил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Кайрат ЧАЛКАРОВ. Подсудимый был освобожден от уголовной ответственности в связи с тем, что он является психически больным. Мужчина состоит на учете с диагнозом параноидальная шизофрения. Лечение он пройдет в республиканской психиатрической клинике, которая расположена в Алматинской области.