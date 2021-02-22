Сегодня, 22 февраля, в Атырауской области стартовал второй этап вакцинации от Covid-19. В числе повторно привитых от опасной инфекции - персонал реанимационной службы, инфекционных отделений, скорой медицинской помощи, первые руководители медицинских учреждений.Как рассказала заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова, накануне в регион доставили 1000 вакцин российского производства «Спутник V», которая хранится в специальной морозильной камере.- Сегодня наряду с медиками я получила второй компонент вакцины от коронавируса. Прививка сопровождалась небольшим болевым синдромом, но в целом, после первого этапа никаких побочных эффектов у меня, как и моих коллег не было. Сегодня вакцинация - это главное оружие в борьбе с Covid-19, поэтому я призываю всех жителей региона получить прививку, - обратилась к жителям региона Бакытгуль Хаменова.Отметим, что среди привитых медиков и 73-летний врач-хирург Марат Есжанов. Ветеран медицины рассказал, что никаких побочных действий у вакцины не было. - 1 февраля я получил первый этап вакцинации от Covid-19. Все прошло хорошо, температуры, слабости, головокружения и каких-либо других осложнений у меня не было. После вакцинации мы с коллегами немного отдохнули минут 10-15 и пошли выполнять свои функциональные обязанности, - рассказал Марат Есжанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.