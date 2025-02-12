В Атырау суд обязал акимат выплатить 625 млн тенге подрядчику, построившему дамбу

Руководитель ТОО «АГК Групп» Асемгали Куанышев выиграл суд первой инстанции специализированного межрайонного экономического суда по выплате 625 миллионов тенге за выполненную работу во время паводка. Также суд частично удовлетворил взыскание неустойки в размере 38 миллионов, в пользу предпринимателя.

10 февраля 2025 года состоялся судебный процесс по иску ТОО «АГК ГРУПП» к ГУ «Аппарат акима Кайыршахтинского сельского округа» о признании акта выполненных работ действительным, взыскании суммы задолженности и неустойки, а также по встречному иску ГУ «Аппарат акима Кайыршахтинского сельского округа» к ТОО «АГК Групп» о признании договора о государственных закупках работ, не связанных со строительством №1 от 8 апреля 2024 года, не действительным. То есть, в этот раз суд объединил сразу два дела в одно производство.

После рассмотрения всех обстоятельств судебных исков, прений сторон, судья специализированного межрайонного суда Оксана Даурешова признала правоту бизнесмена, который в прошлом году во время ЧС согласно договору с акиматом сельского округа, в полном объеме провел работы по укреплению дамбы на канале Соколок, общей протяженностью 16 км. Стоимость работ была оценена в 625 417 тенге.

— Суд постановил взыскать с аппарата акима Кайыршактинского сельского округа в пользу ТОО «АГК Групп» задолженность в размере 625 417 488 тенге. Требования о выплате 38 миллионов тенге в качестве неустойки удовлетворить частично, и взыскать с районного акимата один миллион тенге, - огласила решение судья Оксана Даурешова.

По словам адвоката, представляющего интересы ТОО «АГК Групп» Асета Утепкалиева, решение суда еще не вступило в законную силу.

— У каждой из сторон есть месяц для обжалования данного решения. Если стороны подадут апелляционные жалобы, то дело уже будет рассматриваться в областном суде. Например, мы намерены подать апелляционную жалобу о взыскании неустойки в 38 миллионов тенге, так как суд удовлетворил только выплату одного миллиона тенге, - прокомментировал адвокат.

Чиновники в свою очередь тоже намерены обжаловать решение межрайонного суда.

Напомним, во время ЧС, связанной с паводком между атырауским предпринимателем ТОО «АГК Групп» и акимом Каиршахтинского сельского округа Шапхатом Калиевым был заключен договор на 16 км строительных работ на сумму 625 млн тенге. Но после всех выполненных работ, районный аким отказался выплатить эту сумму, так как, по их словам, около 65 процентов техники были со стороны компаний-спонсоров.

Тогда руководитель «АГК Групп» обратился с иском в суд. Позже аким Атырау Шакир Кейкин сообщил, что на участке 112 кроме ТОО «АГК групп» находились и другие компании, которые работали на спонсорской основе, поэтому акимат не будет платить 625 миллионов ТОО «АГК групп».