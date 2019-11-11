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Социум

В Атырау участились случаи воровства канализационных люков

Руководство "Атырау су арнасы" вынуждено было обратиться в полицию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в КГП "Атырау су арнасы", в районе пригородного поселка Саркамыс неизвестные лица на автомашине, предположительно марки УАЗ, совершили кражу чугунной крышки канализационного люка, чуть позже такие же крышки на улицах Даулеткерея, а также Доспанбет-жырау. - По данному факту мы уже написали заявление в полицию, - сообщили в водоканале. К слову, 9 ноября по улице Доспанбета-жырау снова украли чугунный люк. Кстати, именно по этой причине во
gorod
В Атырау участились случаи воровства канализационных люков
Руководство "Атырау су арнасы" вынуждено было обратиться в полицию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в КГП "Атырау су арнасы", в районе пригородного поселка Саркамыс неизвестные лица на автомашине, предположительно марки УАЗ, совершили кражу чугунной крышки канализационного люка, чуть позже такие же крышки на улицах Даулеткерея, а также Доспанбет-жырау. - По данному факту мы уже написали заявление в полицию, - сообщили в водоканале. К слову, 9 ноября по улице Доспанбета-жырау снова украли чугунный люк. Кстати, именно по этой причине водоканал начал устанавливать бетонные крышки на колодцы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
люк

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