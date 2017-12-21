Айсулу ДЖАЛГАСБАЕВА умерла в одной из Аматинских клиник, где находилась на лечении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из семейного архива Цветущая девушка из Атырау до последнего сражалась с болезнью и ушла из жизни 17 декабря на двадцать восьмом году жизни. - Похороны Айсулу состоялись вчера, 20 декабря, в Атырау. Это очень тяжелый удар для мамы девушки, она была у нее единственным ребенком и самым родным человеком, потому что воспитывала ее одна, - рассказала близкая подруга семьи Замзагуль БЕКТУРГАНОВА. Напомним, что 28-летняя Айсулу ДЖАЛГАСБАЕВА с марта боролась с тяжелой формой туберкулеза. Неравнодушные казахстанцы помогали маме больной девушки со сбором средств на лечение и реабилитацию жительницы Атырау. На своей странице в Instagram подруга  семьи Замзагуль БЕКТУРГВНОВА, организовавшая сбор средств в социальных сетях, поблагодарила людей за доброту и отзывчивость и выложила трогательное видео с кадрами из жизни Айсулу. Vd_Eg1KpV3Y Камилла МАЛИК  