Иллюстративное фото из архива "МГ" - Чаще на уловки мошенников попадаются люди, потерявшие бдительность, - рассказывают в полиции. Так, недавно был проведен опрос среди атыраучан. Одна из респондентов - 43-летняя жительница Атырау Нурбике Ергалиева - поделилась, что ее аккаунт «В Контакте» взломали и от ее имени написали сослуживице, что той нужно в долг 100 тысяч тенге путем перечисления на счет. - Коллега сразу набрала мой номер, я, конечно, опровергла информацию. Важно перепроверять сообщения сомнительного содержания, - рекомендует бдительная женщина. В полиции говорят, что провоцирующие сообщения «вашему сыну плохо, перечислите сумму…» или сообщения с аккаунтов - в прошлом, имеют место, но редко. - Сейчас актуальны лжерекламы в сети «Инстаграм», - информируют в полиции. - Участились факты мошенничеств на olx.kz, krisha.kz и kolesa.kz, где выставляется фото товара с «доступной» ценой. Мошенник запрашивает аванс, завладев деньгами доверчивых граждан, блокирует их контакты и переименовывает свою страницу продолжая преступную деятельность. По данным фактам неоднократно зарегистрированы уголовные дела за мошенничество по ст.190 УК РК "Мошенничество". В целях минимизации и предотвращения данного вида преступления департамент полиции настоятельно рекомендует быть бдительными, при заказе товаров через интернет пользоваться лицензированными магазинами, перепроверять объявления. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.