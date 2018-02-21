В Атырау в 2018 году благоустроят городскую набережную

Об этом на отчетной встрече с населением рассказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК Атырауской области. По словам главы региона, благоустройство набережной начнется от моста Бейбарыса до «бананового берега» близ Атырауского государственного университета. Набережная станет полноценным местом для прогулок и отдыха горожан. Набережная будет строиться в три этапа. Всего территория проведения строительно-монтажных работ составит 1861 метров. На новом участке набережной установят детские и спортивные площадки, скамейки и беседки, бла