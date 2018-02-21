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Социум

В Атырау в 2018 году благоустроят городскую набережную

Об этом на отчетной встрече с населением рассказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК Атырауской области. По словам главы региона, благоустройство набережной начнется от моста Бейбарыса до «бананового берега» близ Атырауского государственного университета. Набережная станет полноценным местом для прогулок и отдыха горожан. Набережная будет строиться в три этапа. Всего территория проведения строительно-монтажных работ составит 1861 метров. На новом участке набережной установят детские и спортивные площадки, скамейки и беседки, бла
Дана Рахметова
В Атырау в 2018 году благоустроят городскую набережную
Об этом на отчетной встрече с населением рассказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК Атырауской области.
По словам главы региона, благоустройство набережной начнется от моста Бейбарыса до «бананового берега» близ Атырауского государственного университета. Набережная станет полноценным местом для прогулок и отдыха горожан. Набережная будет строиться в три этапа. Всего территория проведения строительно-монтажных работ составит 1861 метров. На новом участке набережной установят детские и спортивные площадки, скамейки и беседки, благоустроят пирсы и пляжную зону. Строители предусмотрели также и LED освещение. Реконструкция будет проводиться за счет социальных отчислений недропользователей. Начало строительства запланировано на 2018 год - Мы получали много жалоб от горожан, касающиеся состояния набережной реки Урал, в частности люди просили благоустроить ее, - рассказал Нурлан Ногаев. – Мы учли пожелания людей. Новая набережная станет символом города. На этом работа не остановится – будем прорабатывать различные варианты, которые помогут нам реконструировать всю территорию набережной р. Урал в Атырау.
благоустройство Набережная

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