- 10 июля примерно в 16.00 воспитатель детского сада, расположенного в мкр. Жулдыз города Атырау, находясь на рабочем месте, ударила малолетнего воспитанника, - сообщили в пресс-службе облсуда. - Тем самым нанесла ребенку легкий вред здоровью. Специализированным административным судом города Атырау рассмотрено административное дело в отношении воспитателя детского сада по ч.1 ст.73-1 КоАП Республики Казахстан "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Постановлением суда воспитательница признана виновной в совершении административного правонарушения. Она должна заплатить административный штраф в размере 26 513 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.