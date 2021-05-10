В Атырау временно изменят схему движения автобусов

Движение общественного транспорта изменится в связи с закрытием пересечения улиц проспекта Азаттык и проспекта Ауэзова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото со страницы акимата города Атырау в Facebook Как сообщается на странице акимата города Атырау в Facebook, в связи с закрытием пересечения улиц проспекта Азаттык и проспекта Ауэзова движение городских маршрутов будет временно изменено. Теперь на маршруте №12 «мкр. Авангард - п. Балыкшы», движение будет производиться следующим образом. Автобусы будут двигаться с п. Балыкшы до остановки «Маслопром», а также с мкр. Авангард до оста