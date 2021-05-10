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Социум

В Атырау временно изменят схему движения автобусов

Движение общественного транспорта изменится в связи с закрытием пересечения улиц проспекта Азаттык и проспекта Ауэзова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото со страницы акимата города Атырау в Facebook Как сообщается на странице акимата города Атырау в Facebook, в связи с закрытием пересечения улиц проспекта Азаттык и проспекта Ауэзова движение городских маршрутов будет временно изменено. Теперь на маршруте №12 «мкр. Авангард - п. Балыкшы», движение будет производиться следующим образом. Автобусы будут двигаться с п. Балыкшы до остановки «Маслопром», а также с мкр. Авангард до оста
Кристина Кобина
В Атырау временно изменят схему движения автобусов
Движение общественного транспорта изменится в связи с закрытием пересечения улиц проспекта Азаттык и проспекта Ауэзова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Атырау временно изменят схему движения автобусов
В Атырау временно изменят схему движения автобусов
Фото со страницы акимата города Атырау в Facebook Как сообщается на странице акимата города Атырау в Facebook, в связи с закрытием пересечения улиц проспекта Азаттык и проспекта Ауэзова движение городских маршрутов будет временно изменено. Теперь на маршруте №12 «мкр. Авангард - п. Балыкшы», движение будет производиться следующим образом. Автобусы будут двигаться с п. Балыкшы до остановки «Маслопром», а также с мкр. Авангард до остановки «Шалкыма». Движение маршрута №30 «Парк Победы- Жилгородок» будет производиться с «Парка Победы» через мост Авангард-Жилгородок до стадиона «Мунайшы», а также с «Парка Победы» через пр. Сатпаева до остановки «Шалкыма». №30а маршрут «Аэропорт - Парк Победы» будет курсировать до остановки "Маслопрома". №1 маршрут «мкр. Атырау – Парк Победы» будет курсировать до остановки "Шалкыма". В нижеуказанных маршрутах движение будут производиться следующим образом: со стороны п.Балыкшы до остановки Нарсуд с заездом на ул. Ашхабадская- ул. З. Кабдолов – ул. Атамбаев с выездом на остановке Стройконтора. №20 маршрут «мкр. Атырау-п. Балыкшы» №57 маршрут «р.Дина-с. Дамба» №51 маршрут «с.АлгаБас-Таскала-р.Дина» №5 маршрут «р.Дина – п. Курсай» №8 маршрут «Контейнерный- с.Водник-с.Ширина» №2 маршрут «п.Балыкшы - ж/д Вокзал». Оставшиеся маршруты курсирующие по Атырау останутся без изменения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
автобус движение

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