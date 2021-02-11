Суд приговорил работника к тюремному сроку, сообщает Informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в пресс-службе по финансовому мониторингу, в Атырауской области вынесли приговор работнику в сфере культуры за растрату госимущества. По данным ведомства, сотрудник областного центра научно-методический работы народного творчества и культурно-досуговой деятельности управления культуры, архивов и документации Атырауской области заложил в ломбард и продал по заниженной цене музыкальное оборудование на общую сумму 70,9 миллиона тенге. Во время досудебного расследования он возместил 70% причинённого имущественного ущерба, что составляет 50,9 миллиона тенге. Приговором суда города Атырау работник предприятия признан виновным по статье 189, часть 4, пункт 2, УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

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