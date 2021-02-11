В Атырау вынесли приговор работнику в сфере культуры, сдавшему в ломбард музыкальное оборудование на 70 млн тенге
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На кадрах группа людей сначала совершает молитву, после чего по каменному склону начинает стекать поток воды. Многие присутствующие восприня...
5 июня астрологи советуют прислушиваться к своим чувствам и сохранять гармонию в отношениях. Этот день благоприятен для личностного роста, у...
Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.
4 июня в Казахстане отмечается День государственных символов – праздник, который напоминает о важнейших атрибутах независимого государства:...
Ювенальная преступность в стране бьет рекорды. При этом почти половина несовершеннолетних подсудимых уходит от уголовной ответственности, а...
Облыстық мәслихаттың кезекті сессиясы өтті.
Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов выразил обеспокоенность новой нормой закона, касающейся системы образования. По его мнению, принятое реш...
На церемонию поднятия флага собрались жители города и государственные служащие.
Речь идет о Наташе Калымбетовой, которая ранее заявила о групповом изнасиловании 30-летней давности.