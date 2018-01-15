Иллюстративное фото с сайта newtimes.kz В региональной службе коммуникаций Атырауской области прошел брифинг с участием представителей управлений по делам религии, образования, а также департамента внутренних дел. Поводом для встречи с журналистами послужил факт, когда группа женщин в хиджабах совершили коллективный намаз у школы №56 в городе Актобе. Данный случай вызвал широкий общественный резонанс, в свою очередь, представители правоохранительных органов, а также религиозных организаций и госструктур решили разъяснить ситуацию на уровне закона. Так согласно п.1 ст.490 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях", а именно проведение религиозных обрядов, церемоний и собраний в неположенных местах влечет за собой административную ответственность в виде штрафа. -Физическим лицам, совершившим намаз в неустановленном законом месте, грозит штраф в размере 50 МРП, для юридических лиц в размере 200 МРП, - рассказал начальник отдела управления по делам религий Атырауской области Кахарман МУСАЕВ. Отметим, что в прошлом году в Атырау был зарегистрирован один случай чтения коллективного жума намаза сотрудниками благотворительной организации. Решением суда на нарушителей был наложен административный штраф, а также деятельность организации была приостановлена на 3 месяца. -На сегодняшний день в Атырау законными для чтения намаза считаются все мечети, а также намазхана или комнаты для моления, которых в городе три – одна на рынке «Дина» и две в ТД «Базар». На железнодорожном вокзале и аэропорту таких комнат, к сожалению, нет, - заключил Кахарман МУСАЕВ.