Иллюстративное фото с сайта brest-city.ru Инцидент произошел в октябре в с.Ганюшкино Курмангазинского района. По материалам дела, трое пьяных мужчин зашли в сельский магазин «Адия-2» и стали приставать к находящимся там двум сотрудникам Курмангазинского районного ОВД. Нетрезвые посетители, выражались в адрес полицейских нецензурной бранью, после чего спровоцировали потасовку с полицейскими. В результате подсудимые избили сотрудников РОВД пустыми бутылками от пива. - В ходе следствия подсудимые признали вину, им назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года по ст.293 УК РК - "Хулиганство". Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Курмангазинского районного суда Атырауской области.