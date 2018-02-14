В Атырау за счет инвесторов будет построен центр реабилитации для детей-инвалидов

На эти цели городской акимат готов предоставить неиспользуемые цокольные этажи в мкр.Нурсая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С проблемой лечения и реабилитации детей-инвалидов в ходе отчета к Серику ШАПКЕНОВУ обратилось сразу несколько мам особенных детей. По словам мамы ребенка-инвалида Менсулу МАКСАТОВОЙ, по договоренности с областным управлением здравоохранения Атырауской области при областной детской стоматологии уже открылся кабинет для детей с судорогами. - Нам очень проблематично ездить с больными детьми в другие города на лечение и реабилитацию, может быть, появится возможн