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Социум

В Атырау за счет инвесторов будет построен центр реабилитации для детей-инвалидов

На эти цели городской акимат готов предоставить неиспользуемые цокольные этажи в мкр.Нурсая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С проблемой лечения и реабилитации детей-инвалидов в ходе отчета к Серику ШАПКЕНОВУ обратилось сразу несколько мам особенных детей. По словам мамы ребенка-инвалида Менсулу МАКСАТОВОЙ, по договоренности с областным управлением здравоохранения Атырауской области при областной детской стоматологии уже открылся кабинет для детей с судорогами. - Нам очень проблематично ездить с больными детьми в другие города на лечение и реабилитацию, может быть, появится возможн
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В Атырау за счет инвесторов будет построен центр реабилитации для детей-инвалидов
На эти цели городской акимат готов предоставить неиспользуемые цокольные этажи в мкр.Нурсая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
С проблемой лечения и реабилитации детей-инвалидов в ходе отчета к Серику ШАПКЕНОВУ обратилось сразу несколько мам особенных детей. По словам мамы ребенка-инвалида Менсулу МАКСАТОВОЙ, по договоренности с областным управлением здравоохранения Атырауской области при областной детской стоматологии уже открылся кабинет для детей с судорогами. - Нам очень проблематично ездить с больными детьми в другие города на лечение и реабилитацию, может быть, появится возможность открыть подобный центр в Атырау, - обратилась одна мам особенных детей. По словам акима г.Атырау, в настоящее время идут переговоры с четырьмя  иностранными инвесторами, и, возможно, в ближайшем будущем строительство центра реабилитации для особенных детей будет начато. - Для этих целей мы готовы предоставить неиспользуемые цокольные этажи в мкр.Нурсая, - заявил Серик ШАПКЕНОВ. Камилла МАЛИК
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