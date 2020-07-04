Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный санврач Атырауской области Жумагалиев подписал новое постановление, которое вступит в действие с 5 июля. Согласно постановлению, в области вводятся следующие меры: 1.Ввести строгие ограничительные меры на территории Атырауской области с 00 часов 5 июля до 00 часов 19 июля 2020 года. 2.Акиму области, государственным органам, правоохранительным и специальным органам с 00 часов 5 июля 2020 года обеспечить: 1) приостановление автобусных перевозок между городами и населенными пунктами; 2) запрет передвижения населения и автотранспорта с 23.00 до 06.00 в населенных пунктах, за исключением сотрудников акиматов, правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, санитарно-эпидемиологической службы, а так же работников объектов жизнеобеспечения ; 3) запрет движения общественного транспорта; 4)руководителям государственных органов, организаций, предприятий и субъектов предпринимательства обеспечить доставку сотрудников с места проживания до работы и обратно; 5)запрет движения личного автотранспорта в субботу и воскресенье, а также в праздничные дни, за исключением транспорта, задействованного в жизнеобеспечении области, города, районов и предприятий непрерывного цикла; 6) запрет передвижения граждан, за исключением случаев передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения), приобретения продовольственных товаров, товаров первой необходимости, лекарственных препаратов в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания, выезда в медицинские организации по экстренным случаям; 7) запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей; 8) запрет деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них с ограничением времени работы с 10.00 до 18.00; 9) запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, аттракционов, детских игровых площадок, батутов и другие), кинотеатров; 10) запрет деятельности всех объектов культуры (театры, концертные залы, музеи, выставки и др.); 11) приостановление деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.); 12) запрет деятельности детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых; 13) запрет деятельности фудкортов, банкетных залов; 14) запрет деятельности СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра городских и общественных пляжей, аквапарков; 15) запрет деятельности крытых продовольственных и непродовольственных рынков; 16) деятельность непродовольственных магазинов более 500 м² только на доставку до 22 часов; 17) ограничение на перемещение населения старше 65 лет и группами более 3 человек; 18) разрешение деятельности государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, деятельность которых разрешена, с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников); 19) разрешение деятельности медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 20)разрешение деятельности объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 21)разрешение деятельности аптек, продовольственных магазинов (мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и ограничением времени работы с 10.00 до 18.00; 22) разрешение деятельности объектов общественного питания на открытом воздухе с установлением не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятийс соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима до 20.00; 23) разрешение деятельности промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 24) разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие) с ограничением времениработы с 10.00 до 17.00 и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 25) разрешение деятельности объектов бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), букмекерских контор с ограничением времени работы с 9.00 до 17.00 и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 26) организацию работы ЦОНов (в том числе спецЦОНы) строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграм-бот EgovKZBBot 2.0 с установлением графика работы в будние дни с 9.00 до 15.00, работы CaII центров с 9.00 до 17.00, а в выходные и праздничные дни запретить; 27) организацию работы АО «Казпочта» с ограничением работы по времени с 9.00 до 18.00 и максимальным оказанием услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 28) запретить посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения; 29) проведение санитарной и дезинфекционной обработки такси, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест; 30) разрешение деятельности субъектов финансового рынка, банков второго уровня с ограничением времени работы с 9.00 до 17.00 и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка; 31)контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать соответсвующие административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Объекты, осуществляющие деятельность обязаны соблюдать усиленные требования санитарно-эпидемиологической безопасности. 3.Субъектам предпринимательства в период временного приостановленияв торговых центрах и домах, базарах, общественном транспорте, на объектах торговли продовольственной и непродовольственной продукции, объектах сферы услуг и других местах массового скопления людей независимо от форм собственностипровести масштабную дезинфекционную работу. 4.Обязать собственников действующих торговых объектов обеспечить: 4.1.бесперебойную работу объектов в разрешенном режиме с обязательным соблюдением санитарных и дезинфекционных мер; 4.2. средствами индивидуальной защиты сотрудников (медицинскими масками, перчатками и т.д.), наличие санитайзеров; 4.3.недопущение роста цен на социально-значимые продовольственные товары, товары первой необходимости, лекарства и средства личной гигиены; 4.4.отпуск продуктов производить в упакованном виде (хлебобулочные, кондитерские изделия, сухофрукты и др.). 5. Управлению внутренней политики Атырауской области совместно с акимами города Атырау и районов провести массовое информирование населения о дополнительно принятых ограничительных мерах. 6.Ранее введенный карантин в Жылыойском районе и Тенгизском месторождении сохраняется.